Aliado de Aécio, novo líder do PSDB na Câmara rechaça adesão de partido ao centrão

Me basto Celso Sabino (PA), que assumiu a liderança do PSDB na sexta (13), afirmou que uma de suas qualidades é ter relacionamento amigável com comandantes de DEM, PP, Solidariedade e Cidadania. “Já é um primeiro passo importante.”

Me basto 2 Apesar disso, ele desconversa sobre uma possível adesão ao bloco. “O PSDB não é centrão, não é direita, nem esquerda. O PSDB é centro democrático e liberal, porque não é radical.”

Saldo final Dirigentes do PSL lamentam os novos capítulos da briga interna do PSDB. Dizem que o único que ganha com a divisão e o consequente enfraquecimento dos partidos que não o apoiam é o próprio Jair Bolsonaro.

Atração fatal O receio é que o presidente acabe atraindo quadros insatisfeitos de outras siglas para a sua futura Aliança pelo Brasil e debilite as demais legendas.

Silêncio é de ouro Membros dos dois lados da disputa tucana pela liderança do PSDB na Câmara se declaram satisfeitos com a atuação do presidente da sigla, Bruno Araújo. Dizem que ele não interferiu, não tomou partido, tentou buscar consenso e fez o que pôde. Apesar do racha exposto, deputados creem que o dirigente está preservado.

