Economia lança plataforma para acompanhar abertura e fechamento de empresas

Ponta do lápis O Ministério da Economia vai lançar nas próximas semanas uma plataforma que está sendo chamada de “Empresômetro”. A ideia é divulgar, todo mês, um boletim com a quantidade de empresas que foram abertas, fechadas, e o tempo que demorou para serem criadas.

Ponta do lápis 2 A proposta se inspira na apresentação das estatísticas de emprego produzidas pelo ministério e vai qualificar as companhias segundo o tipo societário e segmento de atuação. As informações constarão de um mapa interativo, apontando os locais onde estão as firmas.

Fica a dica Integrantes da secretaria especial de Desburocratização acreditam que a medida facilitará o entendimento sobre o funcionamento do mercado e o aquecimento dos setores da economia.

