Disputa na bancada do PSDB tem busca de assinatura em hospital e guerra de listas

Teimosia A divisão do PSDB em dois na escolha do novo líder do partido na Câmara dos Deputados provocou uma corrida por apoios de última hora nesta quarta (11). Emissários de um dos candidatos, Beto Pereira (MS), teriam ido ao hospital onde está internada Tereza Nelma (AL) em busca de sua assinatura. A investida chocou a bancada feminina.

Cronômetro A ala de Pereira, liderada pelo governador João Doria, apresentou na noite desta quarta (11) uma lista com 18 apoiadores, de um total de 32 parlamentares –até o meio da tarde tinha 16.

Quem dá mais O grupo oposto, liderado por Aécio Neves (MG) e que tem como candidato Celso Sabino (PA), questionou os apoiamentos e a lista acabou sendo retirada. Uma das assinaturas, a de Bruna Furlan (SP), teria sido fraudada, segundo aecistas.

Grito de independência Tucanos dos dois grupos convergem, porém, nas críticas à atuação do atual líder, Carlos Sampaio (SP). Queixam-se de que os tucanos ficaram apagados na Câmara e que filiações de grande repercussão, como a de Alexandre Frota (SP), foram feitas sem consulta à maioria.

