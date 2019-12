Apoiado por Doria, candidato derrotado no PSDB quer virar o jogo; deputado do DEM sai em troca de apoio à mulher

Só acaba… Aliados de Beto Pereira (MS), o candidato derrotado na disputa dos tucanos pela liderança do PSDB na Câmara, dizem já ter uma estratégia para desbancar Celso Sabino (PA), que assumiu o posto nesta sexta (13), com o apoio de 16 deputados da sigla –metade mais um da bancada.

Por você Eli Corrêa Filho (DEM-SP), que a pedido de Doria cedeu sua vaga ao tucano Miguel Haddad (PSDB-SP), tirou licença médica de 127 dias –sete dias a mais do que o mínimo necessário. Segundo sua assessoria, ele já previa se ausentar porque está com baixa imunidade. Também queria se afastar para organizar seu partido para as eleições.

Mãozinha Em troca da ajuda de Eli, Doria teria se comprometido a apoiar a mulher do deputado, Fran, que se filiou ao PSDB na corrida pela prefeitura de Guarulhos no ano que vem. A ideia é que ela participe de inaugurações do estado na cidade.

