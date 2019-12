Maioria dos simpatizantes do PSL apoia saída de Bolsonaro do partido

Não aprendi dizer adeus Números captados pelo Datafolha, na pesquisa divulgada na última semana, corroboram a tese de que não terá vida fácil o chamado PSL remanescente —sem Jair Bolsonaro e seus aliados mais próximos. Os dados mostram que, entre os que disseram ter preferência pela sigla, 61% apoiam a decisão do presidente de sair do partido e criar um novo, a Aliança pelo Brasil. Em outras palavras, mais da metade dos apoiadores do PSL são, ainda hoje, bolsonaristas e tendem a partir com ele.

Tiro de alerta Apesar de o grupo político alçado ao poder junto com Bolsonaro ser formado por um grande contingente de militares e de ex-servidores das forças de segurança, a criminalidade não é a principal preocupação dos que dizem ter preferência pelo PSL, partido pelo qual o presidente se elegeu.

Tiro de alerta 2 O Datafolha mostra que, enquanto a violência tira o sono de 11% dos entrevistados desse grupo, a saúde inquieta 21% —o tema aflige mais os que se dizem simpáticos ao PSL do que os seguidores de outras siglas, como PT, PSDB e PSOL.

TIROTEIO

Eleito com o mote de cuidar das pessoas, Crivella mostra que só cuida dos seus e abandona o povo à própria sorte

Do líder da oposição, Alessandro Molon (PSB-RJ), sobre a crise na saúde do Rio, exposta com o atraso nos salários de funcionários

