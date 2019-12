Moro defende veto, mas Lava Jato em Curitiba mantém juiz de garantias

Casa de ferreiro Apesar de Sergio Moro defender o veto à figura do juiz de instrução, incluído no pacote anticrime, a magistrada Gabriela Hardt, responsável pela Lava Jato em Curitiba, exerce na prática essa função. E mais: o TRF-4 prorrogou sua atuação.

Teoria e prática A criação do juiz de instrução é defendida por vários criminalistas. O advogado Ticiano Figueiredo, presidente do Instituto de Garantias Penais, ironizou: “Muito nobre da parte do TRF-4 apoiar a criação do juiz de instrução e confirmar a juíza Hardt nessa função”.

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição deste domingo (15) clique abaixo:

Maioria dos simpatizantes do PSL apoia saída de Bolsonaro do partido

Aliado de Aécio, novo líder do PSDB na Câmara rechaça adesão de partido ao centrão

Economia lança plataforma para acompanhar abertura e fechamento de empresas

Bolsonaro acenou a Fernández após sinal de distanciamento de Lula