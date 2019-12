Técnicos da economia esperam que correntistas reduzam em massa o limite do cheque especial

Passo Com as mudanças anunciadas no cheque especial, técnicos da equipe econômica esperam que clientes dos bancos reduzam, em massa, seu limite disponível para até R$ 500, como forma de fugir da nova tarifa. Hoje, cerca de 75% dos usuários têm limite superior a essa marca.

Nascedouro Em 2018, a CPI dos cartões de crédito sugeriu a tarifa no cheque especial —mas não fixou limite para os juros, agora estipulados em 8% ao mês. A mesma CPI fez sugestões para baixar o custo nos cartões de crédito. A cobrança de tarifas de detentores de cartões era uma delas.

