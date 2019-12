Morosidade e burocracia são os fatores que mais desmotivam busca do Judiciário, diz pesquisa

Tarda e falha Teses fartamente exploradas pelo senso comum contra o Judiciário —como a narrativa de que ele só favorece quem tem dinheiro ou que aplica penas muito leves aos culpados— estão longe de serem o que mais desmotiva o brasileiro a acionar os tribunais. Para 64%, a morosidade e a burocracia são o que desestimulam o ingresso em uma batalha judicial. Os dados são de pesquisa inédita da Associação dos Magistrados Brasileiros sobre a percepção que a sociedade tem da Justiça.

Mão leve O levantamento é fruto de uma parceria da AMB com a Fundação Getulio Vargas e foi executado pelo Ipespe. A enquete mostra que 28% dos entrevistados criticam a Justiça por entender que ela só favorece quem tem dinheiro, e 19% consideram que ela aplica penas muito leves.

Cega? Outros 14% dizem que a Justiça não é imparcial, quase o mesmo percentual que reclama de pouca informação sobre como acessá-la (15%). Ainda assim, 59% dizem que vale a pena acionar os tribunais.

Não vi e não gostei A pesquisa mostra ainda que a avaliação do funcionamento do Judiciário é menos severa entre aqueles que, de alguma forma, o conhecem ou o acessaram. Entre que os que são chamados de usuários do sistema, 65% dizem que vale a pena recorrer à Justiça.

Não vi e não gostei 2 A avaliação sobre o trabalho das cortes também é melhor entre os que já foram a elas: 41% dizem que é bom ou muito bom. Quando a pergunta é feita aos que nunca acessaram o Judiciário, esse índice cai para 35%.

Copo meio cheio No total, 52% dizem confiar na Justiça brasileira. O índice é inferior ao de Estados Unidos (69%) e Grã Bretanha (62), por exemplo. A íntegra da pesquisa será divulgada nesta segunda (2), quando também será lançado um centro de estudos sobre o Judiciário na FGV.

