Governo busca fórmula de financiar aumento do número de beneficiários do Bolsa Família

Sobe o teto A discussão da reformulação do Bolsa Família segue em alta no governo. A meta é ampliar o número de beneficiários do programa. Segundo cálculos oficiais, existem hoje cerca de 17 milhões de crianças sem acesso ao benefício, apesar de viverem em famílias em situação de pobreza.

Sobe o teto 2 As propostas foram enviadas ao Ministério da Economia. O desafio da pasta é encontrar a origem dos novos recursos que teriam de ser alocados no programa. Uma das ideias é transferir gastos de políticas públicas mal avaliadas, como o abono salarial, para o Bolsa Família.

Troco a alta da Bolsa por carne barata e menos desemprego e informalidade. A economia real está descolada da do mercado

Do deputado Marcelo Ramos (PL-AM), sobre o contraste entre a especulação na Bolsa de Valores e os desafios do Brasil no cotidiano

