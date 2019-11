Equipe econômica rejeita comparação de decisão que impôs limite ao cheque especial com medidas de Dilma

Afasta de mim Incomodou a equipe econômica a afirmação de que o governo fixou os juros no cheque especial em moldes semelhantes aos usados por Dilma Rousseff para intervir no mercado em 2013. Para um integrante do time, teto é limite, não tabelamento.

Melhor prevenir O governo reduziu a previsão de receita para 2020, apesar da perspectiva de melhora da economia. Quem atua na confecção do novo Orçamento aposta que os números foram minimizados de propósito, pois a capacidade de contingenciar despesas cairá à metade.

