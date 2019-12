Em manobra inédita, presidente da Assembleia do ES antecipa reeleição em mais de um ano

Venezuela é aqui Numa manobra inédita na história recente, o presidente da Assembleia do ES, Erick Musso (PRB), conseguiu aprovar emenda para antecipar a disputa por sua sucessão —a eleição da Casa só deveria ocorrer em fevereiro de 2021.

Venezuela é aqui 2 Musso, que está no controle da Assembleia desde 2017, concorreu sozinho e foi acolhido pela maioria dos deputados, beneficiados por medidas como o aumento do número de assessores pagos pela Casa. Após a artimanha, o governador Renato Casagrande (PSB) disse que, se fosse deputado, não teria compactuado com a medida.

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição deste domingo (1º) clique abaixo: