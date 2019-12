Governo aposta em aprovação do marco do saneamento para ter ‘boa notícia’ no fim do ano

Tiro ao alvo O governo conta com a aprovação do novo marco do saneamento na Câmara e aposta nele como a agenda positiva para o final do ano.

Tiro ao alvo 2 Integrantes do Planalto dizem ver sinais de otimismo de investidores estrangeiros com o projeto e, por isso, calculam que, após a aprovação, serão injetados cerca de R$ 600 bilhões no país em até 10 anos. A cifra leva em conta a tese de que a cada R$ 1 investido em saneamento, poupa-se R$ 3 com gastos em saúde, por exemplo.

