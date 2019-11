Entidades de juízes e procuradores vão ao presidente do Supremo contra reforma administrativa

Chama a cavalaria Associações que representam juízes federais, estaduais e procuradores pediram encontro com o presidente do STF, Dias Toffoli, para conversar sobre a reforma administrativa. Querem que o ministro se manifeste contra alguns pontos da proposta do governo.

Reforço Na segunda (4), o procurador-geral, Augusto Aras, criticou a ideia de reduzir o período de férias no Ministério Público. A manifestação ocorreu após provocação de integrantes do órgão.

Cara a cara Depois de levar as reivindicações ao presidente do STF, a ideia da Frentas, a frente que congrega as associações de classe, é procurar o próprio Bolsonaro para tratar de eventuais perdas para as categorias do Judiciário.

Vai ter luta Hoje, dizem as entidades, após a aprovação da reforma da Previdência e da lei que pune o abuso de autoridade, o clima não é favorável ao governo. Se a reforma levar a perdas de direitos, avisam, pode não ser possível segurar o ala que defende deflagrar uma paralisação.

Freio de mão A pressão dos servidores é um dos fatores que levaram a equipe econômica a adiar a reforma administrativa para a semana que vem. Segundo relatos, há pedido de dentro do governo para que a proposta seja calibrada.

TIROTEIO

O pacotão de Guedes aumenta o abismo social. Diminuir o papel do Estado é prejudicar saúde e educação dos mais carentes

De João Carlos Gonçalves, o Juruna, secretário-geral da Força Sindical, sobre as medidas econômicas que inflaram os ânimos do mercado

