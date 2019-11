Governo estuda desmame gradual do Bolsa Família; pacote de Maia e Tabata acelera planos para o programa social

Pouco a pouco O governo Jair Bolsonaro vai propor um desmame gradual de beneficiários do Bolsa Família que conseguirem emprego. Em vez de perderem a ajuda de custo de uma vez, os que se reinserirem no mercado de trabalho sofrerão descontos progressivos no valor da assistência.

Junto e misturado O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), decidiu responder aos que apontam contradição entre a agenda reformista e o pacote de medidas sociais apadrinhado por ele e Tabata Amaral (PDT-SP), lançado na semana passada.

Junto e misturado 2 Aos críticos, Maia diz que as reformas não devem ser vistas como forma de ampliar o superávit do país, mas sim como meios de reduzir a desigualdade.

Para todos O presidente da Câmara diz ainda que cortar privilégios da elite do funcionalismo ou reequilibrar a cobrança de taxas que incidem mais pesadamente sobre os pobres são medidas para mitigar “essa concentração de renda na mão de poucos”.

Dianteira O pacote apresentado por Tabata fez a equipe de Bolsonaro agilizar propostas de mudanças no Bolsa Família.

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição desta segunda (25) clique abaixo:

Pregado como via para acelerar novo partido de Bolsonaro, uso de biometria do TSE não deslanchou nem no governo

TCU vai ao Supremo para obter delação de Palocci

Conselho do Ministério Público deve abrir novo procedimento contra Deltan