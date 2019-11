Disputa de protagonismo entre Maia e Alcolumbre em meio à insinuações de reeleição irrita centrão

Por um fio Líderes do centrão estão insatisfeitos com o que chamam de disputa por holofotes entre os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). Há, entre esses dirigentes de partidos, disposição de sinalizar o incômodo fragilizando o apoio a pautas de interesse de Maia, como reformas econômicas, geralmente impopulares.

Quem avisa… Apesar da importância de apoiar medidas relevantes para as contas públicas, dizem, projetos do interesse dos partidos ficaram parados ao longo do ano. Os líderes defendem, por exemplo, atenção a um texto que prevê quarentena pré-eleitoral para juízes e procuradores e à CPI do óleo no Nordeste.

…amigo é As queixas ganharam tração depois que aliados de Maia passaram a flertar de maneira mais escancarada com a hipótese de mudar a legislação para que ele possa disputar novamente a presidência da Câmara.

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição desta quinta (7) clique abaixo:

Líderes mundiais de mercado do Petróleo sinalizaram semana passada que não acompanhariam megaleilão

Ministros do STF querem aproveitar discussão sobre segunda instância para propor aprimorar sistema processual

TCU pede ao Supremo cópia de diálogos em que procurador da corte sugere à Lava Jato que investigue ministros