Deputados dizem que juiz de garantias poderia evitar supostos abusos em caso de Flávio Bolsonaro

Olha de novo As queixas de Sergio Moro (Justiça) à inclusão do juiz de garantias no pacote anticrime, aprovado na última semana, incomodaram deputados. Fábio Trad (PSD-MS), que participou do grupo de trabalho sobre o tema na Câmara, afirma que não haverá custo extra ao Judiciário.

Olha de novo 2 Trad diz que o objetivo é que os juízes não se contaminem pelas provas inquisitórias e usa argumento que vai ao encontro da retórica presidencial. “Se o juiz de garantias estivesse vigorando, alguns abusos supostamente cometidos contra o Flávio Bolsonaro seriam evitados.”

Calcanhar Neste domingo (15), Jair Bolsonaro voltou a indicar veto a artigos do pacote, mas se referiu apenas ao trecho que aumenta a pena para crimes de injúria, calúnia e difamação na internet –que, na avaliação do Congresso, poderia respingar na atuação dos filhos do presidente nas redes.

