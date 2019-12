Procuradores da Lava Jato avaliam repactuar acordo de delação de irmãos Batista

A volta dos que não foram Procuradores da Lava Jato avaliam condições para repactuar o acordo de delação dos irmãos Joesley e Wesley Batista, cuja validade está sob análise do ministro Edson Fachin, do STF. Uma tentativa de revisão foi ensaiada dias antes de o procurador-geral, Augusto Aras, enviar ao Supremo recomendação pela rescisão, em novembro. Acabou frustrada. Os procuradores querem garantir que os Batista percam a imunidade, sejam presos, mas as provas obtidas com a colaboração fiquem protegidas.

Força do exemplo A principal divergência é o tempo de prisão. Para o Ministério Público, Joesley e Wesley devem voltar à cadeia, com pena de pelo menos dois anos –punição que os coloque em patamar semelhante ao de Marcelo Odebrecht. A defesa rejeita o encarceramento.

Onde dói Novo desenho está sendo tentado, que incluiria ainda multa adicional elevada, de R$ 2 bilhões aos irmãos.

Dois pra lá A defesa tem argumentado que prefere deixar a palavra final para o Supremo, mas a leitura nos bastidores é a de que há risco de derrota. Segundo relatos, emissários dos Batista teriam procurado o Ministério Público.

Dois pra cá A aposta é que Fachin enfrentará desgaste para validar termo que teve a rescisão indicada por três procuradores-gerais: Rodrigo Janot, Raquel Dodge e Augusto Aras. E, no atual contexto, reafirmar a imunidade dos irmãos poderia ser lida como uma concessão à impunidade.

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição desta segunda (16) clique abaixo:

Deputados dizem que juiz de garantias poderia evitar supostos abusos em caso de Flávio Bolsonaro

Defesa de Lula vai usar absolvição em ‘quadrilhão do PT’ em recurso no caso do sítio de Atibaia

Grupo de Bivar no PSL faz pressão pela expulsão de aliados de Bolsonaro