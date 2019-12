Grupo de Bivar no PSL faz pressão pela expulsão de aliados de Bolsonaro

Efeito dominó A ala do PSL ligada a Luciano Bivar (PE) tem feito pressão para expulsar Carla Zambelli (PSL-SP) e Daniel Silveira (PSL-RJ). A ideia é punir os parlamentares por condutas éticas, o que blindaria a direção do partido da acusação de perseguição.

Me dê motivos No caso de Zambelli, o processo interno é baseado em acusações de nepotismo e no fato de seu filho ter ingressado no colégio militar sem passar por concurso.

Cajadada só A avaliação é a de que o revés ao grupo alinhado a Bolsonaro evitaria nova rodada de guerra de listas pela liderança do PSL na Câmara. De volta”‚Acaba nesta terça (17) a quarentena do ex-diretor do Banco Central, Tiago Berriel. Ele será economista-chefe da Gávea Investimentos, gestora de Armínio Fraga.

TIROTEIO

O Brasil foi protagonista do fracasso da COP 25. Como um sequestrador, exigiu recursos para cuidar das nossas florestas

Do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), sobre o ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente) afirmar que a conferência climática “não deu em nada”

