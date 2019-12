Defesa de Lula vai usar absolvição em ‘quadrilhão do PT’ em recurso no caso do sítio de Atibaia

Última que morre A defesa do ex-presidente Lula vai apresentar ao TRF-4, nesta semana, embargos de declaração no caso do sítio de Atibaia –o tribunal confirmou, em novembro, a condenação do petista por corrupção e lavagem, e aumentou a pena para 17 anos e um mês de prisão.

Última que morre 2 Esse tipo de recurso é usado para apontar omissões e contradições no julgamento. Os advogados vão recorrer, entre outros pontos, à decisão da Justiça do DF que absolveu sumariamente o ex-presidente na ação referente ao chamado “quadrilhão do PT” para questionar o resultado no TRF-4.

Onde estão? Militares do alto escalão do governo avaliam que Lula foi obrigado a moderar seu discurso por não ter encontrado respaldo na sociedade ao chamado contra o governo de Jair Bolsonaro.

À procura A análise recorrente entre integrantes das Forças Armadas é a de que o petista saiu da prisão menor do que entrou, e que hoje o seu poder de mobilização tem alcance restrito.

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição desta segunda (16) clique abaixo:

Procuradores da Lava Jato avaliam repactuar acordo de delação de irmãos Batista

Deputados dizem que juiz de garantias poderia evitar supostos abusos em caso de Flávio Bolsonaro

Grupo de Bivar no PSL faz pressão pela expulsão de aliados de Bolsonaro