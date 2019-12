Autoridades acreditam que ajuda federal não será suficiente para conter crise na saúde do Rio

Não tem preço A ajuda de R$ 150 milhões do governo federal não deve virar a página da crise da saúde da gestão do prefeito do Rio, Marcelo Crivella (Republicanos), afirmam autoridades locais. Embora tenha recebido R$ 42 milhões do estado nos últimos dias, o problema não foi contido.

Não tem preço 2 O problema, diz o secretário estadual de saúde, Edmar Santos, está na gestão. Há meses, as emergências administradas pelo rival de Crivella, Wilson Witzel (PSC), registram aumento na busca de pacientes, desviados do atendimento municipal.

Meu quintal A demanda extra é vista principalmente em bairros das Zona Norte e Oeste, regiões de elevado potencial eleitoral para o prefeito, que já disse que tentará a reeleição.

