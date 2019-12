PSD pedirá ao TSE para que candidato do partido, o terceiro colocado na eleição, assuma vaga de juíza Selma no Senado

Fila anda O PSD pretende recorrer ao TSE para que Carlos Fávaro (MT), que ficou em terceiro na disputa pelo Senado no estado, assuma a vaga aberta com a cassação do mandato da juíza Selma (Pode-MT).

Fila anda 2 Esperar por uma nova eleição, argumentam os advogados, deixariam Mato Grosso em desvantagem –cada estado é representado por três parlamentares no Senado.

