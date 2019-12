PSL vai questionar argumento de juiz de que deputados punidos não foram notificados

Puxa daqui… O PSL vai questionar ao menos dois pontos da decisão judicial que sustou a punição a 18 deputados da sigla. Eles discordam de que não houve notificação aos acusados e questionam o juiz selecionado para o caso.

…puxa de cá Já os advogados dos parlamentares punidos alegam que a conduta da atual líder, Joice Hasselmann (PSL-SP), nesta quarta (11) confirmaria a tese de que há perseguição aos insatisfeitos dentro do PSL. Joice teria exonerado funcionários da gestão anterior e negado atendimento aos afastados, argumentam.

Tese O abuso é um dos argumentos que a Aliança tenta emplacar no TSE para garantir que os deputados que deixem o PSL não percam os cargos. Paralisado”‚Os parlamentares suspensos dizem já ter as assinaturas suficientes para reconduzir Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) à liderança. Na cúpula do PSL, a avaliação é que a nova rodada de listas renove as intrigas internas.

