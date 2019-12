Com impasse orçamentário, governo estuda fatiar a reformulação do Bolsa Família

Passos de bebê Sem recursos para financiar toda a reformulação do Bolsa Família em uma única tacada, o governo estuda implantar o novo programa em duas fases. A primeira entraria em 2020 e a segunda, só em 2021. Para o ano que vem, a equipe econômica sugeriu reservar um adicional de apenas R$ 3,6 bilhões no Orçamento para fazer frente aos gastos extras. A cifra corresponderia a cerca de um quarto do valor estimado para colocar de pé a revisão completa pretendida por Jair Bolsonaro.

Cobertor curto Segundo parlamentares a par do Orçamento, para garantir os recursos extras necessários em 2020, o governo cogitar desidratar outros programas sociais, como o seguro-defeso, pago a pescadores.

Na folhinha A análise sobre como fatiar a entrada do novo Bolsa Família e como financiar o programa não foi concluída e, por isso, a cerimônia de lançamento, prevista para esta quinta (12), foi adiada.

A fake news da droga nas universidades era para esconder substância pesada plantada no MEC: teoria olavista na TV estatal

Do deputado Alexandre Padilha (PT-SP), sobre a TV Escola exibir série com entrevistas de Olavo Carvalho e revisionismo histórico

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição desta quinta (12) clique abaixo:

PSL vai questionar argumento de juiz de que deputados punidos não foram notificados

Setor de transportes vai na contramão do PIB e encolhe até setembro, mostra pesquisa apresentada nesta quinta

Disputa na bancada do PSDB tem busca de assinatura em hospital e guerra de listas

PSD pedirá ao TSE para que candidato do partido, o terceiro colocado na eleição, assuma vaga de juíza Selma no Senado