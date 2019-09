Mesmo barco Suplente da senadora Juíza Selma (MT), o ruralista Beto Possamai decidiu ficar no PSL, ao contrário dela, que migrou para o Podemos. Uma doação dele na pré-campanha do ano passado ameaça o mandato da senadora, acusada de caixa dois. “Os petralhas armaram direitinho contra nós dois”, afirma ele, que pode ser cassado junto com a parlamentar.

Leia mais notícias do Painel aqui.