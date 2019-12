Governo prevê ampliar cobertura do Bolsa Família para primeira infância e jovens até 21 anos

Bandeira social O novo Bolsa Família, em elaboração pelo governo, amplia as faixas etárias de beneficiários. Hoje, famílias com renda de até R$ 178 mensais por pessoa recebem, além do benefício, um extra se houver bebês de até seis meses ou adolescentes de 16 e 17 anos em casa. A ideia é expandir o pagamento adicional a lares com crianças de até 36 meses (3 anos) e aos que tenham jovens de até 21 anos e preencham pré-requisitos. A previsão do governo é apresentar as mudanças na quinta (12).

Mais um Além de aumentar as faixas beneficiadas, os auxiliares do presidente Jair Bolsonaro pretendem criar o “benefício cidadania”, que será voltado para famílias pobres. Especialistas acreditam que será o aprimoramento do Benefício para Superação da Extrema Pobreza, existente hoje.

Sai de onde O desafio do governo é definir quais programas serão cortados para abrir espaço para a ampliação do Bolsa Família. O assunto está sendo tratado pelos ministérios da Cidadania e Economia. A única exigência da pasta de Paulo Guedes é que seja definida a fonte dos recursos que vão bancar a mudança.

Quem dá mais A ideia de incluir a primeira infância integra também o pacote social apresentado pela deputada federal Tabata Amaral (PDT-SP), no mês passado. A diferença é que a proposta da parlamentar prevê o pagamento do benefício a crianças com até 5 anos, e não 3.

TIROTEIO

A suposta retomada não se sustenta. Se há algum crescimento, parte de base deprimida e com precarização do emprego

Do professor da FGV Nelson Marconi, sobre o discurso do governo Bolsonaro de que a economia voltou a crescer em ritmo forte

