Moro avisa deputados que desistirá de mudanças no pacote anticrime no Senado

Game over Auxiliares de Sergio Moro (Justiça) informaram deputados que o ministro desistiu de tentar fazer alterações no pacote anticrime no Senado. O objetivo seria dar celeridade à aprovação.

Joga pelo empate Senadores favoráveis às medidas querem condicionar a aprovação da versão que veio da Câmara ao compromisso de que, caso Bolsonaro vete temas a pedido do ministro, eles não sejam derrubados em plenário. Moro demonstrou insatisfação com pelo menos um ponto incluído no texto: a figura do juiz de garantias.

Joga pelo empate 2 O argumento técnico para o veto presidencial já está sendo construído e deve dizer que não há previsão orçamentária para o aumento de gastos com a nova categoria de juízes.

Hora extra Deputados que elaboraram a norma defendem que não há custo extra, pois os atuais juízes exercerão a tarefa de julgar casos instruídos por colegas, e vice-versa.

Fila não anda A queda de braço no Senado pelo projeto da prisão em segunda instância pode prejudicar o andamento de pautas de interesse de prefeitos em pleno ano eleitoral, afirmam deputados. Aprovada na Câmara, a proposta que repassa recursos aos municípios, sem a intermediação da Caixa, não começou a ser analisado por senadores.

