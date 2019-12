Alcolumbre vai tentar brecar votação de PL sobre segunda instância; Câmara e Senado brigam por vetos

Quem manda O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM), vai atuar para atrasar o projeto que altera o Código de Processo Penal e fixa o cumprimento da pena após condenação em segunda instância. Ele prevê convocar sessão na terça (10), para o mesmo horário em que Simone Tebet (MDB), que comanda a CCJ, pautou a votação do projeto.

No vácuo As votações de vetos presidenciais dividiram parlamentares da Câmara e do Senado, e a insatisfação caiu na conta de Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo). Na manhã desta quarta (4), o ministro não foi recebido por Alcolumbre. Só à tarde o parlamentar acertou um armistício com o Planalto.

Memória Como vingança à derrota na votação do horário partidário de TV, líderes de partidos de centro-direita na Câmara prometem não deixar votar o projeto que abre crédito extra de R$ 3,8 bilhões do Orçamento para pagar emendas de senadores.

TIROTEIO

Os bolsonaristas batem carteira e gritam pega ladrão. São acusações fakes, como tudo o que fazem

Do líder do PT no Senado, Humberto Costa (PE), sobre o fato de Fernando Haddad ter sofrido mais acusações de fake news em 2018

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição desta quinta (5) clique abaixo:

Em rara concessão a produtores, Alvim deve ampliar teto da Lei Rouanet para musicais em teatro

Paulo Guedes fará substituições no Banco do Nordeste e no BB

Ministério Público de SP amplia prazo de apuração de olho na nova lei de abuso de autoridade

Segundo técnicos do TSE, para viabilizar checagem de assinaturas digitais até 2020, eleições perderiam prioridade