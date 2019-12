Vídeo de comandante da PM em Brasília, em meio à crise de Paraisópolis, irritou auxiliares de Doria

Inoportuno Um vídeo em que o comandante da PM em São Paulo, Marcelo Vieira Salles, comemora a aprovação do projeto de reforma da Previdência dos militares desagradou integrantes do Palácio dos Bandeirantes.

Prioridades O vídeo foi distribuído pelo próprio Salles, na quarta (4). O gesto foi criticado porque, enquanto o governo de São Paulo lidava com as consequências da ação em Paraisópolis, o comandante estava em Brasília, no Senado, tratando de demandas corporativas.

TIROTEIO

Ele não deveria esperar nove mortes para garantir que a PM siga as próprias normas criadas em 1997, após o caso Favela Naval

De Renato Sérgio de Lima, do Fórum de Segurança Pública, sobre João Doria prometer rever protocolos da PM após ação contra jovens em Paraisópolis

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição deste domingo (8) clique abaixo:

Parecer do Senado alerta que trabalho de professor aos domingos pode contrariar Constituição

Iminente saída do ministro de Minas e Energia deve mexer também em cúpula de Itaipu

Entrada em vigor da Lei de Proteção de Dados impõe restrições a uso de biometria para partidos

Escalado para a posse na Argentina, Osmar Terra previu que Cristina Kirchner não voltaria mais ao poder

Moro avisa deputados que desistirá de mudanças no pacote anticrime no Senado