Iminente saída do ministro de Minas e Energia deve mexer também em cúpula de Itaipu

Ordem unida A iminente saída do almirante Bento Albuquerque do comando da pasta de Minas e Energia deve mexer no comando de Itaipu. Dos 6 diretores brasileiros, 4 são militares, nomeados por influência direta do ministro.

Ordem unida 2 Como mostrou a Folha, o ministro vive desgaste com cúpula do Congresso e também com área econômica.

Parecer do Senado alerta que trabalho de professor aos domingos pode contrariar Constituição

Entrada em vigor da Lei de Proteção de Dados impõe restrições a uso de biometria para partidos

Escalado para a posse na Argentina, Osmar Terra previu que Cristina Kirchner não voltaria mais ao poder

Moro avisa deputados que desistirá de mudanças no pacote anticrime no Senado

Vídeo de comandante da PM em Brasília, em meio à crise de Paraisópolis, irritou auxiliares de Doria