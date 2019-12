Escalado para a posse na Argentina, Osmar Terra previu que Cristina Kirchner não voltaria mais ao poder

Reencontro Escalado por Bolsonaro para a posse do novo presidente argentino, Alberto Fernández, na terça (10), Osmar Terra (Cidadania) errou previsão que fez em rede social, em 2015. Ele escreveu que a então presidente Cristina Kirchner, que deixava o poder, nunca mais voltaria. Mas voltou, agora como vice.

Dois para um tango Com pouca entrada no grupo político que assume o poder no país vizinho, Terra deve concentrar a agenda argentina em encontros com empresários.

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição deste domingo (8) clique abaixo:

Parecer do Senado alerta que trabalho de professor aos domingos pode contrariar Constituição

Iminente saída do ministro de Minas e Energia deve mexer também em cúpula de Itaipu

Entrada em vigor da Lei de Proteção de Dados impõe restrições a uso de biometria para partidos

Moro avisa deputados que desistirá de mudanças no pacote anticrime no Senado

Vídeo de comandante da PM em Brasília, em meio à crise de Paraisópolis, irritou auxiliares de Doria