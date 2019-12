Líderes de partidos de centro já se movimentam para substituir Maia na Câmara

Precoce A sucessão do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), entrou na pauta do Legislativo. Líderes de partidos de centro e centro-direita já se movimentam para ganhar apoio e viabilizar candidaturas que sejam competitivas ao ponto de atraírem o grupo que garantiu a recondução do democrata ao posto.

Muito cacique O Progressistas tem dois nomes no páreo: o líder da legenda, Arthur Lira (AL), e Aguinaldo Ribeiro (PB). Se houver um consenso interno, será preciso convencer nomes de outras legendas, como o Republicanos (ex-PRB), que hoje sonham com o posto.

Muito cacique 2 No DEM, uma ala da sigla defende que, apesar da aliança profícua com o PP, a legenda apresente o nome de seu líder da Casa, Elmar Nascimento (BA), como opção para o posto.

Novos ares Maia, que chegou a flertar com a turma que pregava uma mudança na legislação que lhe permitisse disputar novamente o comando da Câmara, dá sinais de que realmente não topa a empreitada.

Moda que pega A Secretaria de Comunicação da Assembleia do ES informou que Erick Musso (PRB), presidente da Casa, não foi o primeiro líder de Legislativo local a antecipar a em mais de um ano sua reeleição para o comando da Casa. O mesmo ocorreu em Goiás.

TIROTEIO

É a falência da cultura no governo Bolsonaro. Roberto Alvim parece filho do Weintraub com a Damares. Deu esse ser

Do deputado Alexandre Frota (PSDB-SP), ao polêmico secretário de Cultura, que convidou a mulher para gerir um fundo de R$ 3,5 mi

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição desta terça (26) clique abaixo: