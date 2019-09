Bolsonaro diz que relação com Maia é de ‘altos e baixos’

Montanha russa Indagado sobre como anda a relação com Rodrigo Maia, no café da manhã desta terça (3) com a Folha, Jair Bolsonaro fez gesto de ondas com a mão direita e falou: “Altos e baixos”.

Montanha russa 2 À mesma pergunta, desta vez sobre o governador Wilson Witzel (RJ), respondeu: “Ele está querendo criar o posto de general na PM fluminense. Eu falei para ele não fazer isso, porque vai dar problema”.

Toque de Alvorada À Folha, o presidente disse que acorda todos os dias às 4h30, posta algo no Facebook, distribui missões para os ministros e, às 8h, já cobra retornos.

Leia mais notas do Painel aqui.