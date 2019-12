Emissários de Lula disparam acenos a partidos de centro; grupo não fecha porta, mas evita contato imediato

Ei, sumido Emissários de Lula começaram a procurar dirigentes de partidos de centro com recados de que o petista quer conversar sobre política. A recepção ao chamado tem sido reticente, mas polida. Ninguém diz que está de portas fechadas mas, segundo um presidente de legenda que foi procurado, também não há pressa em reativar o contato. Mesmo siglas com força no Nordeste, onde o PT é influente, hesitam. Nas eleições municipais, dizem, a polarização nacional tende a ter impacto reduzido.

Todo prosa Lula voltou à ativa com desenvoltura. Governadores de siglas aliadas estão aproveitando viagens a São Paulo para marcar encontros com o petista em seu antigo instituto.

Conhecimento de causa “As Forças Armadas profissionais não têm nada a ver com este governo. Militar reformado é um civil desempregado.” A frase é do ex-ministro Delfim Netto, que integrou a equipe da ditadura. Ele falou com Fernando Haddad e o papo será exibido no canal do petista no YouTube, nesta segunda (2).

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição desta terça (26) clique abaixo: