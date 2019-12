Cargo em conselho fiscal seria posto extra para o secretário do Tesouro

Chave do cofre O secretário Mansueto Almeida tem dito a colegas que o seu compromisso com o atual governo é a permanência no comando do Tesouro Nacional, onde está. A nomeação para o Conselho Fiscal da República, entidade que deve ser criada por emenda constitucional, poderia ser apenas um cargo extra.

Segundo tempo Na última sexta (29), o jornal O Estado de S. Paulo noticiou que Paulo Guedes (Economia) prepara mudanças na pasta. Como o Painel informou em outubro, Esteves Colnago, adjunto na Secretaria Especial de Fazenda, assumirá posto no gabinete do ministro e comandará as relações com parlamentares.

Bola de cristal Mansueto planeja lançar um relatório que possa prever o comportamento das despesas públicas em um horizonte de quatro anos. Ou seja: assim que tomar posse, o presidente poderá saber se vai entregar as contas no vermelho.

Prorrogação A previsão é que esse relatório fique pronto no ano que vem. Está em estudo se o documento será divulgado a cada três meses ou apenas a cada ano.

