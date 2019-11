Davi faz aceno à Câmara para encerrar crise por protagonismo; reforma administrativa pode sofrer novo atraso

Pela ordem O presidente do Senado, Davi Acolumbre (DEM-AP), sinalizou que pode entregar a relatoria da reforma tributária a Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), o deputado que trata do tema na Câmara. A engenharia deve aliviar a ciumeira entre as duas Casas.

Pela ordem 2 Roberto Rocha (PSDB), que hoje relata reforma no Senado, presidiria a comissão mista que será montada para debater o projeto.

Lá adiante O envio da reforma administrativa deve ser adiado mais uma vez. Estima-se agora que a proposta só ficará pronta dia 20.

