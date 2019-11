Acusado de matar Marielle usava foto de Bolsonaro no perfil do WhatsApp

Fã-clube No inquérito sobre o assassinato de Marielle Franco, investigadores detalharam dados sobre um dos telefones que concluíram ser de Ronnie Lessa, o ex-policial acusado de executar a vereadora. O perfil de Lessa no WhatsApp, apontam na investigação, exibia uma foto do presidente Jair Bolsonaro.

Fã-clube 2 Na imagem, Bolsonaro aparece entre duas bandeiras de Israel. A fotografia do presidente usada por Ronnie Lessa e é facilmente encontrada na internet.

