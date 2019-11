Comissão mista da reforma tributária emperra por divergência sobre quem deve ser o relator

Quebra-molas A criação de uma comissão mista que unifique as propostas de reforma tributária da Câmara e do Senado emperrou. Cada Casa tem um projeto e um relator e os dois não chegam a um acordo sobre quem deve ser o relator do novo colegiado.

Quebra-molas 2 Há mais: o do Senado defende que imposto único a ser criado abra espaço à adesão voluntária de estados e municípios. Já o da Câmara advoga pela inclusão imediata desses entes no texto da norma. Eles também preveem a desoneração da folha de maneiras diferentes.

Tropa de elite As três propostas de emenda constitucional que chegam ao Senado semana que vem serão subscritas pelos líderes do governo Fernando Bezerra (MDB-PE) e Eduardo Gomes (MDB-TO).

Leia mais notícias do Painel aqui.