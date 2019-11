Centro e centro-direta vivem expectativa da saída de Lula; torcida é que ele ‘incorpore espírito Mandela’

O retorno Às vésperas da decisão do STF que revogou a autorização para prisão em segunda instância, líderes de partidos de centro e centro-direita começaram a cotejar o impacto da saída do ex-presidente Lula da cadeia. Um experiente integrante do MDB disse a investidores na semana passada que “o maior problema do país, hoje, é como o Lula vai sair”. A torcida geral é a de que o petista incorpore “um espírito Mandela”. “Se ele voltar mais PT do que Lula, o presidente Bolsonaro só tem a ganhar.”

Conjunto vazio A volta de Lula ao cenário político amplia a pressão sobre o centro, avaliam dirigentes de partidos desse espectro, à medida que reforça a polarização num momento em que o agrupamento ainda não tem um nome que o represente eleitoralmente.

Grito contido O PT decidiu adotar tom mais cauteloso publicamente. O discurso é o de que esse “não é o julgamento de Lula” e que o ex-presidente estaria mais interessado na discussão que pode anular sua primeira condenação.

Passo a passo Toda a logística do ritual que será feito para recepcionar o ex-presidente será definida nesta sexta (8), quando Lula encontra seu advogado, Cristiano Zanin, e a presidente da sigla, Gleisi Hoffmann. Não havia nada esquematizado na véspera.

