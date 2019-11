Ausência da Petrobras em lances de leilão irrita governo Bolsonaro

Escreveu… A decisão da Petrobras de não fazer ofertas para duas áreas de exploração nos leilões desta quinta (7) desagradou o governo. A estatal havia informado interesse nos locais, o que levou Jair Bolsonaro a baixar decreto dando preferência à estatal.

…não leu Integrantes do governo disseram que a Petrobras age como ente privado “quando lhe convém”, como quando defende preços de mercado para a gasolina, mas não recusa benesses de estatal –a preferência nos leilões. Nesta quinta, a empresa foi acusada de “não honrar o compromisso com o país”.

Calça curta A Petrobras não avisou que não iria fazer ofertas, uma descortesia inédita. O ministro Bento Albuquerque (Minas e Energia) e o presidente da Agência Nacional do Petróleo, Décio Oddone, chegaram a anunciar a participação da empresa nas três áreas.

Leite derramado Operadores do setor de petróleo dizem que as críticas de Paulo Guedes (Economia) ao regime de partilha, no qual o investidor é sócio do governo na exploração, são inócuas. O questionamento só chegou agora, quando quase todos os campos já foram entregues à exploração.

TIROTEIO

Empresário sensato não vem participar da marcha da insensatez em que se transformou o país com este desgoverno

Do senador Jaques Wagner (PT-BA), sobre a ausência de líderes globais do mercado de petróleo nos leilões do pré-sal no Brasil

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição desta sexta (8) clique abaixo:

Centro e centro-direta vivem expectativa da saída de Lula; torcida é que ele ‘incorpore espírito Mandela’

Acusado de matar Marielle usava foto de Bolsonaro no perfil do WhatsApp

Dois ministros do TCU manifestam contrariedade com ofensiva da corte a procurador

Davi faz aceno à Câmara para encerrar crise por protagonismo; mudanças para servidores poderão ser atrasadas novamente