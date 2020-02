Reforma administrativa de Guedes enfrenta resistência na Esplanada

Verde Diferentes categorias de servidores públicos temem que Paulo Guedes (Economia) aproveite a reforma administrativa para enxugar ao máximo as carreiras de Estado —elas deverão ser as únicas que manterão a estabilidade no emprego, tal qual existe hoje, no futuro. Pela Esplanada, ainda é elevada a resistência às mudanças.

Verde 2 Procurada, a Economia informou que a definição de carreiras de Estado só ocorrerá depois da reforma, em projetos de lei complementares. Guedes prometeu, na última quinta (30), apresentar a proposta em duas ou três semanas.

Juntos Em comunicado à Polícia Militar de São Paulo, a Força Sindical informou que espera 5 mil pessoas na manifestação marcada para segunda (3), em frente à Fiesp. Jair Bolsonaro estará no local.

TIROTEIO

Não basta demitir o chefe do INSS. Tem de ir na fonte, que está contaminada por um governo que quer destruir a Previdência

De Miguel Torres, presidente da Força Sindical, sobre a demissão do presidente do INSS, Renato Vieira, devido às filas no atendimento

Governo desloca policiais de rodovias para segurança de ministra e procurador

Assessor de Bolsonaro dá cursos sobre Olavo de Carvalho

Deputado pede convocação de Weintraub na Câmara por erros no Enem

Eleição faz CGU adiar para 2021 novo método de monitoramento de cidades