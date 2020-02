Deputado pede convocação de Weintraub na Câmara por erros no Enem

Lenha O deputado Alessandro Molon (PSB-RJ) enviou à presidência da Câmara um requerimento pedindo a convocação do ministro Abraham Weintraub (Educação) para que ele seja ouvido no plenário sobre os erros no Enem.

Retorno A solicitação ocorre após os ataques de Rodrigo Maia (DEM-RJ) contra o ministro. Se aprovada, será a segunda vez de Weintraub no plenário. Em 2019, ele teve de se explicar sobre cortes nas universidades.

