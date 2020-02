Assessor de Bolsonaro dá cursos sobre Olavo de Carvalho

Bico Assessor internacional da presidência da República, Filipe Martins dá ao menos três cursos on-line. O mais barato custa R$ 145 e o mais caro, R$ 198.

Mestre As classes têm um tópico chamado “Desencanto do mundo” e as ideologias são tratadas como “danosas à humanidade”. A existência delas, segundo sua descrição, têm relação com o afastamento do “homem moderno” de Deus e “das bases religiosas que fundaram a civilização”.

Criador Um dos cursos se chama Introdução à Filosofia Política de Olavo de Carvalho.

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição deste domingo (2) clique abaixo:

Governo desloca policiais de rodovias para segurança de ministra e procurador

Deputado pede convocação de Weintraub na Câmara por erros no Enem

Eleição faz CGU adiar para 2021 novo método de monitoramento de cidades

Reforma administrativa de Guedes enfrenta resistência na Esplanada