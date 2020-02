Eleição faz CGU adiar para 2021 novo método de monitoramento de cidades

Lupa As eleições municipais deste ano fizeram a CGU (Controladoria Geral da União) adiar o início do novo método de seleção dos municípios que passam pelo pente-fino do órgão. Quer se desviar de acusações de que persegue grupos políticos às vésperas do pleito.

Lupa 2 Hoje, a escolha das cidades que passam pela peneira é feita por sorteio da Caixa ou por algumas características consideradas de risco. A CGU quer atualizar os indicadores de monitoramento.

Nó A Polícia Federal recebeu na sexta-feira (31) o pedido de abertura de um inquérito criminal para investigar suspeitas sobre o chefe da Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência da República), Fabio Wajngarten. A solicitação vai ser analisada.

