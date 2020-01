‘Não posso defender a agenda de Weintraub por responsabilidade com as gerações futuras’, diz Maia

Alto-falante “Sou o maior defensor da agenda econômica do governo. Só não posso defender a agenda do ministro de educação pois tenho responsabilidade com as futuras gerações”, disse Maia ao Painel.

WO O Ministério da Educação não enviou representantes para reunião nesta quinta (30) que discutiu o Fundeb, fundo que dá recursos ao ensino básico. A ausência do MEC foi criticada.

