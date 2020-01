TCU arquivou dois casos de investigação de uso de aeronaves da FAB em 2019

Verão passado Embora recorrente, o uso controverso de aviões da FAB por autoridades não vem recebendo punições do TCU (Tribunal de Contas da União). De três representações feitas pelo Ministério Público no ano passado, duas foram arquivadas. Só uma, contra o ministro Dias Toffoli, do STF, ainda aguarda decisão.

Verão passado 2 Desde que veio à tona a viagem de Santini foram apresentadas duas novas representações à corte. A última, nesta quinta (30), pede para avaliar a utilização de aeronaves segundo os “princípios da moralidade e economicidade” e ponderar a pertinência de determinar que a FAB cobre os ministérios pelo serviço.

