Onyx foi pego de surpresa com decisão de Bolsonaro em Casa Civil

Papo reto Onyx Lorenzoni (Casa Civil) disse a aliados nesta quinta (30) ter ficado surpreso com a decisão de Jair Bolsonaro de retirar a gestão do PPI (Programa de Parcerias e Investimentos) da alçada de sua pasta e esvaziar ainda mais seus poderes. Ele afirmou que precisava conversar com o chefe para compreender o objetivo dele ao enfraquecê-lo. Integrantes da cúpula do DEM, partido do ministro, viram no gesto um golpe duro e desleal e defendem que o correligionário peça para sair.

Amigos, amigos… Embora tenha anunciado sua decisão de mudanças na pasta nas redes sociais na manhã desta quinta-feira (30), Bolsonaro conversou com ministros ainda na tarde de quarta (29) sobre tirar o PPI da Casa Civil e mandá-lo para a Economia.

…negócios à parte Onyx, que acompanha Bolsonaro desde o período eleitoral, indicou às pessoas com quem falou que só soube pelo Twitter da decisão do presidente. Ainda pela manhã, ele decidiu antecipar sua volta das férias de segunda (3) para esta sexta (31) e embarcar num voo dos EUA para o Brasil.

Não está comigo Apesar de não ter relação direta com o esvaziamento da pasta, Onyx também disse que vai tentar se afastar da polêmica envolvendo o agora ex-secretário Vicente Santini, exonerado da Casa Civil após ter voado em uma aeronave da FAB. O ministro afirmou a colegas que não sabia que o funcionário pegaria um jato da força aérea para ir à Índia.

Outro braço Não só os filhos de Bolsonaro são amigos de Santini. Partiu de generais a indicação para que ele compusesse o governo ainda no governo de transição, em 2018.

