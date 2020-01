Weintraub vê ataques de Maia como tentativa de desgastar governo

Fogo Abraham Weintraub (Educação) disse a auxiliares concordar com a tese de pessoas ligadas a Olavo de Carvalho de que os ataques do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a ele, têm na verdade o objetivo de tachar o governo de incompetente.

Fogo 2 A avaliação é a de que Maia quer gerar um clima de desgaste que abra caminho a um impeachment ou inviabilize Bolsonaro nas próximas eleições.

Fio da meada O presidente da Câmara fez duras críticas ao ministro em dois eventos em menos de 12 horas. A assessores, Weintraub atribuiu a irritação de Maia também à troca no comando do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação). Um aliado do parlamentar foi demitido.

