Governo ignora decisão do STF e promete dinheiro de segurança pra fevereiro

Espera aí Apesar de o Supremo ter determinado em dezembro a “imediata” transferência de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, o presidente Jair Bolsonaro disse na quarta (22) a secretários estaduais que a previsão é de que a liberação ocorra apenas em fevereiro.

Lista O Rio é um dos 12 estados favoráveis à recriação do Ministério de Segurança Pública, nova divergência entre Jair Bolsonaro e Sergio Moro. Para além da rixa com o presidente, o governador Wilson Witzel (PSC) não poderia ser contra, dizem aliados, pois ele mesmo apartou as polícias e mudou a estrutura no estado.

A coluna Painel agora está disponível por temas. Para ler todos os outros assuntos abordados na edição deste sábado (25) clique abaixo:

Em meio a filas, CGU diz em relatório que INSS está no caminho certo

Decreto elimina participação de servidores de escolhas de cargos no Incra

Folga de prefeito de BH durante chuvas incluiu cassino na Argentina

Rio depende de acordo com 64 cidades para privatizar Cedae