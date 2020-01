Folga de prefeito de BH durante chuvas incluiu cassino na Argentina

Roleta O descanso desfrutado nos últimos dias pelo prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), incluiu uma esticada a um cassino da Argentina, na quarta-feira (15).

Chuvas… Alvo de protestos por ter tirado folga no início das chuvas que causaram enormes danos à capital mineira, o prefeito disse ter direito a férias como qualquer outro servidor. “Mesmo assim, durante estes três anos nunca recebi o terço de férias e nem me ausentei por todo o período a que tenho direito.”

…e trovoadas Kalil disse ainda não receber horas extras por longas jornadas, “como a de hoje [quinta], em que transferi meu gabinete para o Centro de Operações da Prefeitura a fim de comandar pessoalmente as ações de mitigação dos efeitos dos temporais”, e reclama das críticas: “Talvez seja eu o único prefeito de capital do Brasil que nunca viajou ao exterior me utilizando de recursos públicos”.

