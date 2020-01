Decreto elimina participação de servidores de escolhas de cargos no Incra

Porta aberta Decreto publicado nesta semana eliminou a participação de servidores da seleção de superintendentes do Incra. Funcionários do órgão apontam que a medida carimba a possibilidade de indicações políticas, que já ocorrem. A regra derrubada estabelecia que pessoas de fora do quadro só seriam indicadas em caráter excepcional.

Silêncio A Secretaria-Geral da Presidência não respondeu ao questionamento sobre o risco de incentivo a nomeações políticas. A assessoria informou apenas que a medida uniformizou critérios, perfis profissionais e procedimentos gerais para a ocupação de cargos.

